شيكابالا يعود للتدريبات بعد غياب 6 أيام

عاد محمود عبد الرازق "شيكابالا" غلى تدريبات الزمالك بعد انقطاع دام لمدة ستة أيام عن الفريق.

ونقل مراسل FilGoal.com في الزمالك تواجد شيكابالا حاليا في مقر النادي استعدادا لحضور تدريب الفريق.

وكان شيكابالا قد غاب عن تدريبات الفريق منذ الأربعاء الماضي بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية عن الموسم الماضي.

وقال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك لـFilGoal.com إنه اجتمع باللاعب وأقنعه بالعودة ومناقشة أمر المستحقات بشكل كامل.

ويستعد الزمالك لمنافسات الدوري الممتاز التي من المفترض أن تنطلق نهاية الشهر الجاري.