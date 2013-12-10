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أبرز 20 لقطة من تصوير FilGoal.com في 2013

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يسترجع FilGoal.com أهم 20 لقطة من تصوير الموقع في تغطيته لأبرز الأحداث الرياضية في عام 2013.

فور النطق بحكم إحالة 21 متهما بارتكاب مذبحة بورسعيد إلى مفتي الجمهورية، انطلقت فرحة رجال أولتراس أهلاوي المتواجدون أمام أكاديمية الشرطة، وأمام مقر النادي الأهلي.

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وسط اعتراضات من مجموعات الأولتراس، انطلق الموسم الجديد من الدوري الممتاز في الذكرى الأولى لمذبحة بورسعيد بمباراة الأهلي وغزل المحلة، واحتفل دومينيك دا سيلفا بهدفه بقميص الشهداء.

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الحكم على قيادات الشرطة المتورطة في كارثة بورسعيد، أحدث الانشقاقات لأول مرة داخل أولتراس أهلاوي، ففي الوقت الذي كان فيه أعداد من المجموعة يحتفل بالحكم، كان يقوم آخرين بإشعال النيران في مقر اتحاد الكرة.

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استقبال بالشماريخ كان في انتظار منتخب للشباب المتوج بكأس الأمم الإفريقية في الجزائر.

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ولكن هذا الاستقبال لم يتكرر، بعدما ودع منتخب ربيع ياسين مونديال تركيا من الدور الأول عقب الخسارة من تشيلي وبعدها العراق.

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بعد إلغاء بطولة الدوري التي أقيمت أساسا بدون حضور جماهيري، عادت الجماهير أخيرا للمدرجات في مباراة قمة دوري أبطال إفريقيا.

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هدف تاريخي ربما يعد الأفضل للأهلي في 2013 سجله محمد أبو تريكة في مرمى الزمالك بعد لمسة سحرية من وليد سليمان.

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جماهير الوايت نايتس تتظاهر أمام نادي الزمالك مطالبة برحيل مجلس عباس، في أحداث أسفرت عن استشهاد "عمرو حسين".

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أطفال غانا ترقص بثقة في استقبال أوتوبيس منتخب مصر قبل المواجهة الفاصلة في تصفيات المونديال.

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خيبة أمل الجماهير المصرية بعد الهدف الثالث لغانا في شباك إكرامي، ولم تكن النتيجة وصلت لـ6-1 بعد.

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عمرو زكي رفض ترك الملعب عقب انتهاء مباراة غانا بالخسارة 6-1، وظل يتابع احتفالات النجوم السوداء في تأثر شديد.

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حتى الأطفال في مصر تخشى أن ينتهي عمرها قبل أن تشجع في المونديال، صورة من استقبال المصريين لكأس العالم في زيارته للقاهرة.

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الزمالك ينهي صياما عن البطولات دام 5 سنوات بالتتويج بكأس مصر، وشيكابالا يمنح الكأس لكابو الوايت نايتس.

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الكأس في قبضة كابو الوايت نايتس في لقطة تاريخية.

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شيكابالا معشوق الجماهير الزملكاوية الأول.

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أبو تريكة يحتفل بهدفه في مرمى أورلاندو بايرتس مع "تالتة شمال".

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أبو تريكة يودع الجماهير في أخر مباراة له مع الأهلي في القاهرة قبل الاعتزال بعد أن انتفضت المدرجات لحظة خروجه من الملعب.

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اسم "عمرو حسين" يزين بوابة الزمالك بعد رحيل مجلس عباس.

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عمر جابر كابو الوايت نايتس في أول مباراة ودية للزمالك بعد التتويج بالكأس.

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لتعرف مكانة أبو تريكة، شاهد تعبيرات وجوه البسطاء عند لقاءه.

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