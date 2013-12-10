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الأهلي يشكو من الإقامة في أغادير

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الأهلي يشكو من الإقامة في أغادير الأهلي يشكو من الإقامة في أغادير

تقدمت بعثة الأهلي بشكوى رسمية للاتحاد الدولي ضد مقر سكن البعثة في مدينة أغادير بسبب مخالفتها للوائح البطولات الدولية.

ونقل الموقع الرسمي للأهلي أن خالد مرتجي رئيس البعثة وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة قد فوجئوا فور الوصول بتغيير الاتفاق المسبق حول مقر الإقامة.

ويشكو الأهلي أن إقامة البعثة تأتي في منتجع سياحي عن طريق "شاليهات" متباعدة وهو ما يتعارض مع حالة التركيز التي يرغب الجهاز الفني في تحقيقها في الأجواء.

وأكد عبد الحفيظ أنه كان قد اتفق مع اللجنة المنظمة عندما حضر للمغرب على توفير مكان مغلق لإقامة الفريق ككل حتى يتحقق الهدف المطلوب.

ووصلت بعثة الأهلي إلى أغادير في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء بعدما قضى ثلاثة أيام في الدار البيضاء.

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