أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صلاح يوضح أسباب احتفاله ' المختلف ' بهدفه في تشيلسي

Google+ Print
صلاح يوضح أسباب احتفاله ' المختلف ' بهدفه في تشيلسي صلاح يوضح أسباب احتفاله ' المختلف ' بهدفه في تشيلسي

أوضح محمد صلاح جناح بازل المتألق أسباب احتفاله الصاخب بهدفه القاتل في مرمى تشيلسي في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وسجل صلاح هدفا قاتلا في مرمى الزرق، ليقود بازل لتحقيق الفوز الثاني في المجموعة الخامسة ليرفع رصيده في الوصافة إلى ثماني نقاط.

هذا الهدف كان الثالث لصلاح في مرمى بتر تشك حارس تشيلسي، بعدما سجل الموسم الماضي في نصف نهائي الدوري الأوروبي، وسجل هذا الموسم في مباراة الجولة الأولى التي انتهت أيضا بفوز بازل 2-1.

وقال صلاح لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا": "نشعر بالفخر للفوز على تشيلسي فهذا إنجاز عظيم لفريق مثل بازل وأسعد المشجعين، وفخور بتسجيل ثلاثة أهداف بشكل عام في مرمى تشيلسي فهذا يسعدني".

وتابع "لا أستطيع أن أصف إحساسي عقب الفوز على تشيلسي، فهذا كان عاطفيا جدا وهي أول مرة في حياتي احتفل بهذه الطريقة، فالتسجيل في مرمى بتر تشك في الوقت القاتل جعلني أشعر أنني وراء تحقيق هذا الفوز".

وأتم "الناس في أيضا سعيدة، فاللعب في دوري الأبطال والتسجيل في تشيلسي أمر عظيم".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط