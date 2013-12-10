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بالصور..وصول سارة أبو فاشا ملكة جمال المغتربات بأمريكا

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بالصور..وصول سارة أبو فاشا ملكة جمال المغتربات بأمريكا بالصور..وصول سارة أبو فاشا ملكة جمال المغتربات بأمريكا

وصلت مطار القاهرة الدولي سارة أبو فاشا الفائزة بملكة جمال المغتربات التي أقيمت مؤخرا في “بيفرلي هليز” بأمريكا في زيارة للبلاد للقاء أسرتها وأصدقائها والإقامة معهم والاحتفال بالفوز بالجائزة التي حصلت عليها مؤخرا بالولايات المتحدة الأمريكية .

تجري سارة لقاءات مع عدد من القنوات الفضائية والإخبارية لشرح أسباب فوزها بالجائزة , كما سوف تقوم بزيارة الأماكن السياحية داخل البلاد , وقالت سارة للمقربين لها أثناء استقبالها بالمطار فور وصولها علي الطائرة البريطانية القادمة من لندن بعد رحلة طيران استغرقت 21 ساعة من أمريكا إلي القاهرة أن الانتقادات التي تعرضت لها علي مواقع التواصل الاجتماعي سوف تزيدها قوة لتواصل نجاحها الذي بدا بالحصول علي الجائزة .

 

 

 

 

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