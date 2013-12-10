بلاغ للنائب العام عن عودة مافيا الأراضي إلى باب الشعريه

تقدم عدد من أهالى منطقة باب البحر بميدان الفواطيه بحى باب الشعريه القاهرة ببلاغ رقم 1834 عرائض النائب العام عن عصابة لمافيا الاراضى إستحوذت على ثلاث قطع أراضى بميدان الفواطيه بشارع باب البحر –باب الشعريه الأراضى تقع فى مكان واحد وملاصقه فى بعضها البعض وهى العقار رقم 8 بحارة الشيخ عبداللاه والمملوك لكلا من ، محمد إسماعيل بركات أبو زيد ويمتلك 12 قيراط ، حسن اسماعيل بركات ابو زيد 12 قيراط وقد توفى الملاك منذ زمن طويل ولم يستدل على ورثه لهم والقطعه رقم 5 وهى أرض كانت ملك لناظر وقف يدعى الجوهري خان وليس لها أوراق ملكيه لاحد ولا ورثة والقطعة الثالثة الملاصقة وهى أرض صغيرة جدا قام أصحابها بالتبرع بها لوزارة الأوقاف لضمها لمسجد الركراكى الملاصق للأرض.

ووفقا للقانون تعتبر تلك الاراضى هى اراضى وقف وملك للدوله –وعندما قامت ثورة 25 يناير وحدث الإنفلات الأمنى وظهرت البلطجيه والمسجلين ومافيا السطو على الأراضى قام كلا من المدعو عماد السيد وشهرته عماد عبد الواحد ،و محمد حتاته وهما تجار جلود بوضع ايديهم على الأراضى الثلاثة بالقوة باستخدام البلطجيه والمسجلين خطر ورشوة بعض مهندسى حى باب الشعرية وبعض رجال الامن بقسم باب الشعريه لغض نظرهم عن هذا الفساد وهذه البلطجه وأخذ وسلب ونهب أراضى وأموال الدوله حيث أنهم عندما وضعوا ايديهم على الارض بدءو فى التنقيب عن الاثار لمدة طويله بعلم الحى والقسم الذين تستروا عليهم بسبب المال وبالفعل كما يذكر بعض الاهالى انهم عثروا على اغراض اثريه مثل عمله واوانى فخاريه أثريه وكلما اراد الاهالى الاعتراض والتصدى لهما قاما باستئجار البلطجيه والمسجلين لتهديدهم بالسلاح الخرطوش والالى وعلى مرأى ومسمع مباحث وضباط باب الشعريه وكلما اراد الاهالى تحرير محاضر فى القسم او شكاوى فى الحى لا يتحرك لهم ساكن لانهم متسترين على مافيا الاراضى ولعلم ان هذان الشخصان قاموا بهذا العمل اكثر من مرة فى باب الشعريه وكل اهالى باب البحر تشهد بذلك –ثم قاموا بعد ذلك بعمليات الحفر فى الاراضى الثلاثه وضموهم على بعض لتصبح قطعة أرض عملاق على واجهة الشارع الرئيسى لباب البحر والذى سيجلب لهما الملايين والملايين والتى هى من حق المواطنين والدوله وقاموا برمى اساسات البناء دون استخراج تراخيص او موافقات من الجهات المختصه .

لذلك نتقدم بهذا البلاغ للتصدى لمواجهة الفساد ومافيا الاراضى واصدار اوامركم بسرعة التحقيق ووقف البناء وضم الاراضى الثلاثه الى املاك الدوله التى هى ملك للشعب.