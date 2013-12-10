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الرئيس القبرصي يزور مصر غدًا ويوقع عدة اتفاقيات تعاون بين البلدين

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الرئيس القبرصي يزور مصر غدًا ويوقع عدة اتفاقيات تعاون بين البلدين الرئيس القبرصي يزور مصر غدًا ويوقع عدة اتفاقيات تعاون بين البلدين

نيكوس اناستاسياديس

يزور الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس  غدًا في زيارة رسمية لمدة يومين لبحث الغلاقات الثنائية بين البلدين وتوقيع اتفاقيات تعاون في مجالات الطاقة والبحث العلمي والطبي والتبادل الثقافي.

ويستعرض الرئيس القبرصي غدًا بحسب بيان رسمي من وزارة الخارجية القبرصية مع الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور توقيع اتفاقيات ثنائية لدعم العلاقات بين البلدين.

ويرافق الرئيس القبرصي وزراء الخارجية والطاقة والصناعة والتجارة والسياحة وعدد من المسئولين الحكوميين بقبرص.

وأشار بيان الخارجية القبرصية إنه من المقرر أن يلتقي الرئيس القبرصي بالدكتور حازم الببلاوي رئيس لتوقيع اتفاقية بين معهد قبرص للأعصاب والخلايا العصبية وبين مستشفي سرطان الأطفال 57357 وهو ما يعد أول تعاون في الأبحاث الطبية بين البلدين.

تأتي الزيارة في سياق اجتماعات عقدت مؤخرًا بين الخارجية المصرية والقبرصية لبحث التعاون في مجال الطاقة ومناقشة أزمة غاز البحر المتوسط إلى جانب تدعيم التبادل الثقافي بين البلدين.

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