أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

بالصور| تجمهر "الصم والبكم" في المنوفية للمطالبة بفرص عمل

Google+ Print
بالصور| تجمهر "الصم والبكم" في المنوفية للمطالبة بفرص عمل بالصور| تجمهر "الصم والبكم" في المنوفية للمطالبة بفرص عمل

كتب : محمود الحصري وسحر عون منذ 38 دقيقة

تجمهر العشرات من شباب الصم والبكم، بمحافظة المنوفية، أمام الديوان العام بشبين الكوم، صباح اليوم؛ اعتراضًا على عدم تعيينهم، وتجاهل مُتحدي الإعاقة بوجه عام، والصم والبكم، بوجه خاص، لافتين إلى أن عددهم في المنوفية نحو ألف شاب، ولم يحصلوا على فرص عمل، في حين يتعين البعض الآخر، وهم غير معاقين.

ورفع المتظاهرون من الصم والبكم، لافتات "عاوزين حقنا"،"أنا أصم وأبكم فين نسبة الـ50 %"،"أنا زيك بحس وبشوف بس مش سامع"،"الجيش والشرطة والشعب أيد واحدة، والمسلم والمسيحى أيد واحدة"، كما حملوا أوراقهم التي قاموا بتجهيزها للحصول على وظائف، مؤكدين أنها ليست المرة الأولى، التي يتجمهرون فيها أمام المحافظة، لطلب فرص للعمل، دون جدوى.

وأشار المحتجون، إلى أن الدكتور أحمد فوزي، محافظ المنوفية، والمسؤولين بالمحافظة، وعدوهم بالنظر في طلباتهم، ومحاولة توفير فرص عمل لهم، لكنهم لم يقدموا شيئًا حتى الآن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة

8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة

السفيرة عزيزة - حلقة السبت 1-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور " والإعلامية " شيرين عفت "

السفيرة عزيزة - حلقة السبت 1-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور " والإعلامية " شيرين عفت "