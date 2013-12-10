بالصور| تجمهر "الصم والبكم" في المنوفية للمطالبة بفرص عمل

كتب : محمود الحصري وسحر عون منذ 38 دقيقة

تجمهر العشرات من شباب الصم والبكم، بمحافظة المنوفية، أمام الديوان العام بشبين الكوم، صباح اليوم؛ اعتراضًا على عدم تعيينهم، وتجاهل مُتحدي الإعاقة بوجه عام، والصم والبكم، بوجه خاص، لافتين إلى أن عددهم في المنوفية نحو ألف شاب، ولم يحصلوا على فرص عمل، في حين يتعين البعض الآخر، وهم غير معاقين.

ورفع المتظاهرون من الصم والبكم، لافتات "عاوزين حقنا"،"أنا أصم وأبكم فين نسبة الـ50 %"،"أنا زيك بحس وبشوف بس مش سامع"،"الجيش والشرطة والشعب أيد واحدة، والمسلم والمسيحى أيد واحدة"، كما حملوا أوراقهم التي قاموا بتجهيزها للحصول على وظائف، مؤكدين أنها ليست المرة الأولى، التي يتجمهرون فيها أمام المحافظة، لطلب فرص للعمل، دون جدوى.

وأشار المحتجون، إلى أن الدكتور أحمد شيرين فوزي، محافظ المنوفية، والمسؤولين بالمحافظة، وعدوهم بالنظر في طلباتهم، ومحاولة توفير فرص عمل لهم، لكنهم لم يقدموا شيئًا حتى الآن.