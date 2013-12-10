فطام الطفل قبل الشهر السادس له أضرار على طفلِك

ترغب كل أم فى فطام طفلها بشكل سليم، دون أى مشاكل قد تلحق به أو أذى نفسى، وقد أوضح خبراء التغذية أن الفطام السليم يبدأ مع الشهر السادس من عمر الطفل الرضيع، لكن القيام بفطام الطفل قبل الشهر السادس أمر غير محبب، لأنه يترتب عليه مجموعة من الأضرار للطفل.

يوضح الدكتور أحمد بيبرس، خبير التغذية، أضرار الفطام قبل الشهر السادس قائلا: "إن الفطام المبكر للطفل يترتب عليه مجموعة من الأشياء، فالطفل يكون غير مهئ لاستقبال الطعام، وبالتالى غير قادر على التمييز بين عمليتى المضغ والبلع، كما أن الجهاز الهضمى للطفل يكون غير مهئ لتلقى الأطعمة المختلفة، وبالتالى يكون غير قادر على هضم الطعام بصورة جيدة، مشيرًا إلى أن الاعتماد على إعطاء الطعام للطفل مبكرًا، يزيد من نسبة حدوث الحساسية لدى الطفل،مضيفًا أن الطفل لا يكون قادرًا على التعامل مع بعض كميات البروتينات الزائدة الموجودة ببعض الأطعمة، وبالتالى قد تتأثر صحته نتيجة الزيادة فى بعض المواد، ويتأثر نوم الطفل بكمية الطعام، مما قد لا يساعده على النوم ليلا.

وأكدت الدراسات، أن فطام الطفل من الممكن أن يسبب له السمنة، لذا لا تحاولين فطام طفلك قبل الموعد المناسب له، حتى لا يتعرض للأضرار الصحية، ويمكنك فطام الطفل على مجموعة من الأغذية كالخضار المسلوق، والمهروس كالكوسة، والبطاطس، والكمثرى المهروسة، والتفاح، والمشمش، وعندما تلاحظين تأقلم طفلك على الملعقة، يمكنك زيادة المواد الغذائية المقدمة له .