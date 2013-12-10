نجمات أصبحن أمهات في الـ2013

احتفل العديد من نجمات العالم بولادة أطفالهنّ، في عام 2013، حيث أصبحن أمهات مثلهن كمثل أيّ أمّ في العالم.

سوف نعرض لكم النجمات اللواتي أصبحن أمهات في عام 2013، ونبدأ بـShakira، التي رزقت وصديقها بيكيه مولودهما الأول يوم 23 تشرين الثاني 2013، وأطلقا عليه اسم Milan. وقد أعلنت Shakira عن هذا الخبر بنفسها، على حسابها الشخصي على تويتر، بعد أن كانت قد طلبت من معجبيها الدعاء لها يوم ولادتها، عبر تويتر أيضاً.

وكذلك نعرض نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian، التي أنجبت ابنتها North، في 16 حزيران 2013، من صديقها المطرب Kanye west، قبل الموعد المتوقع بخمسة أسابيع.

أما الحدث الأكبر فكان ولادة الأمير الصغير الثالث من حيث الترتيب على ولاية العرش البريطاني، إذ وضعت دوقة كامبريدج Kate Middleton زوجة الأمير William، مولوداً ذكراً في 22 تموز 2013، ما أثار ضجة إعلامية بريطانية ودولية كبيرة.

وكذلك الممثلة الإسبانيّة Penelope Cruz، وبالتزامن مع ولادة Kate للأمير George، أنجبت طفلة من زوجها Javier Bardem ، في 22 تموز/يوليو 2013 أطلقت عليها إسم Luna .

والممثلة Hilary Duff أيضاً وضعت طفلها الأول Luca، في بداية العام الحالي، وأصبح حسابها على تويتر مليئاً بصور ابنها ومراحل نموه.

كذلك، بات بعض نجمات العالم العربي أمهات، كالنجمة اللبنانية نيكول سابا التي أنجبت طفلة "نيكول"، في آب 2013، من زوجها الممثل يوسف الخال. ورزقت نجمة "ستار أكاديمي"، بسمة بوسيل، طفلة من زوجها الفنان المصري تامر حسني، في أيار 2013، وأطلقا عليها اسم "تالية".

ورزقت الفنانة اللبنانية مايا نصري بأول طفلة لها من زوجها المخرج المصري إيهاب لمعي، في أكتوبر 2013، وأسمياها "ميكاييلا".