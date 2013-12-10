مصرع طفل ألماني بعد قيام والده بضربه بالغردقة

لقي طفل الماني الجنسية عمره 3 سنوات مصرعه وذلك بعد قيام والده بضربه وإمساكه من قصبته الهوائية ورفض والد الطفل الابلاغ لمدة يوم لأخفاء الجثة.. وتحرر محضر بالواقعة ويباشر اسلام شمس مدير النيابة التحقيق

> وكشفت تفاصيل الحادث إخطار من مستشفي الغردقة العام بوصول جثة لطفل الماني الجنسية عمره 3 سنوات برفقة والده وصديقته وأن الجثة بها آثار خنق وكدمات وان هناك شبهة جنائية في الوفاة و تم ابلاغ النيابة بالواقعة وتم ندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة الطفل لبيان سبب الوفاة واكدت تحقيقات مباحث قسم ثان الغردقة مع والد الطفل انه قام برفع الطفل من خلال الامساك بقصبته الهوائية والقاءه علي سريره وتركه حتي اكتشف بعد ساعات ان الطفل لقي مصرعه ولفظ انفاسه الأخيرة إلا أن الزوج وصديقته رفضا إبلاغ المباحث و قاما والد الطفل وصديقته بنقله للمستشفي للكشف عليه.