بالصور.. إزالة عقار 15 طابقا مخالفا بالإسكندرية وتسويته بالأرض

نفذت أجهزة حى وسط الإسكندرية اليوم الثلاثاء، بمساعدة قوات من الجيش والشرطة وتحت إشراف اللواء محمود عيسى رئيس حى وسط، والعميد خالد كشك منسق عام الإزالات بالمحافظة، قرارات الإزالة التى أصدرها اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية "لعقارين تم بناؤهما بدون ترخيص".

يقع العقار الأول بمنطقة الأزاريطة شارع هيبوقراط ويتكون من 5 أدوار أساسية وثلاثة أدوار مخالفة وتم إزالة الأدوار المخالفة به، والعقار الآخر يقع بمنطقة كامب شيزار شارع صلاح ذهنى وهو مكون من 15 طابقا جميعها بدون ترخيص وسيتم إزالتها بالكامل .