"التجارة":27٪ حجم استهلاك قطاع الصناعة للكهرباء بالعام المالى السابق

قال منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، إن القطاع الصناعى يعد أحد أكثر القطاعات استهلاكا للطاقة، حيث يمثل حوالى 27% من إجمالى استهلاك الكهرباء فى مصر خلال العام المالى 2012-2013، بزيادة قدرها 2.4% عن العام المالى 2011-2012، بالإضافة إلى أن استهلاك الصناعة من الطاقة البترولية يستحوذ على 34.2% من إجمالى الطاقة.

وتشير الإحصائيات أيضا إلى أن حجم استهلاك الطاقة لكل وحدة من الإنتاج فى المصانع المصرية يزيد بنسبة 10 إلى 50% عن متوسط حجم الاستهلاك دولياً، لافتاً إلى أن عمليات التبريد والتسخين فى الصناعة تعد من أكثر العمليات استهلاكاً للكهرباء، بالإضافة إلى كونها من أكثرها إنتاجا لانبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون مما يستلزم إيجاد مصادر مستدامة ونظيفة من الطاقة وتوفيرها للمشروعات الصناعية.

وأضاف عبد النور- خلال ورشة العمل لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بالتعاون مع اليونيدو صباح اليوم- أن المشروع يتضمن أيضا التركيز على عدة آليات تشمل مراجعة الأطر السياسية الحالية ووضع التوصيات والحوافز اللازمة وتصميم حزم تمويلية مبتكرة لتشجيع إنشاء مشروعات جديدة فى مجال استخدام الطاقة الشمسية فى عمليات التبريد والتسخين بالقطاع الصناعى، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيات الحديثة من خلال عقد شراكات بين الشركات المصرية والأجنبية، وتقديم الدعم الفنى للمصانع القائمة والصناعات المغذية وتدريب العمالة على مختلف مراحل التصنيع والتركيب والصيانة لمعدات الطاقة الشمسية ومكوناتها للوصول إلى منتجات مصرية ذات جودة وقيمة مضافة عالية قادرة على المنافسة محليا ودولياً.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة فى مواجهة أحد التحديات الرئيسية لمستقبل التنمية فى مصر، وهو تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، مؤكداً حرص الحكومة على دعم ومساندة كافة المشروعات التى تستهدف توفير مصادر الطاقة البديلة للقطاع الصناعى بمصر.