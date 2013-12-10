أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

إعلان تدشين الاتحاد العربى للمدن والمجتمعات العمرانية الخميس المقبل

Google+ Print
إعلان تدشين الاتحاد العربى للمدن والمجتمعات العمرانية الخميس المقبل إعلان تدشين الاتحاد العربى للمدن والمجتمعات العمرانية الخميس المقبل

يعقد الاتحاد العربى للمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، الخميس المقبل، أول اجتماع للجمعية العمومية، بحضور كافة أعضائه الجدد.

وقال الدكتور عادل رحومة، رئيس الاتحاد العربى الجديد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اجتماع الجمعية العمومية سيكون إعلانا لبداية نشاط الاتحاد العربى الجديد، بحضور كافة الدول الأعضاء بالاتحاد الجديد، مشيرا إلى أن هناك 12 دولة عربية هى المؤسسة لهذا الاتحاد الجديد، ومن أبرزها والسعودية والسودان والأردن والعراق.

يذكر أن هذا الاتحاد يعد الأول من نوعه الذى يتم تأسيسه فى المنطقة.

وأضاف رحومة، أنه من المقرر أن يضع الاتحاد الجديد خلال اجتماع الجمعية العمومية استراتيجية عمل الاتحاد خلال الفترة المقبلة، لتوسيع قاعدة الاتحاد بين الدول العربية بالمنطقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط