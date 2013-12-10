إعلان تدشين الاتحاد العربى للمدن والمجتمعات العمرانية الخميس المقبل

يعقد الاتحاد العربى للمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، الخميس المقبل، أول اجتماع للجمعية العمومية، بحضور كافة أعضائه الجدد.

وقال الدكتور عادل رحومة، رئيس الاتحاد العربى الجديد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اجتماع الجمعية العمومية سيكون إعلانا لبداية نشاط الاتحاد العربى الجديد، بحضور كافة الدول الأعضاء بالاتحاد الجديد، مشيرا إلى أن هناك 12 دولة عربية هى المؤسسة لهذا الاتحاد الجديد، ومن أبرزها مصر والسعودية والسودان والأردن والعراق.

يذكر أن هذا الاتحاد يعد الأول من نوعه الذى يتم تأسيسه فى المنطقة.

وأضاف رحومة، أنه من المقرر أن يضع الاتحاد الجديد خلال اجتماع الجمعية العمومية استراتيجية عمل الاتحاد خلال الفترة المقبلة، لتوسيع قاعدة الاتحاد بين الدول العربية بالمنطقة.