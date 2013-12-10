سامية حسين تلتقى وزير المالية وتتسلم رئاسة "الضرائب العقارية" اليوم

تتسلم سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، منصبها الجديد، اليوم الثلاثاء، بعد أن أنهت أعمالها بمحافظة البحيرة، حيث كانت تشغل منصب رئيس مديرية الضرائب العقارية بالمحافظة.

وكان وزير المالية الدكتور أحمد جلال، قد أصدر قرارا بانتداب حسين كرئيس مصلحة الضرائب العقارية الخميس الماضى، لحين شغل المنصب بالتعيين، بعد أسبوعين من خلوه بعد بلوغ رئيس المصلحة السابق حسن عباس سن المعاش.

وتعد سامية حسين أول سيدة تتولى رئاسة مصلحة الضرائب العقارية، وهى حاصلة على درجة الماجستير فى الضرائب العقارية، وتعمل على الانتهاء من رسالة الدكتوراه حاليا.

ومن المقرر أن تلتقى رئيس المصلحة الجديد بوزير المالية اليوم "الثلاثاء" فى أول أيام عملها، للتعرف على تطورات الموقف بالنسبة لقانون الضريبة العقارية وتعديلاته التى تعمل الوزارة على الانتهاء منها حاليا.

ويأتى هذا التعيين فى وقت شديد الحساسية، حيث بدأ سريان قانون الضريبة العقارية فعليا منذ أكثر من 5 أشهر، دون أن يبدأ التنفيذ الفعلى للقانون بإخطار الممولين بالضريبة المربوطة عليهم، وذلك انتظارا لحين انتهاء الوزارة من التعديلات المزمعة، كما لا تزال المفاوضات جارية مع جمعيات الأعمال للوصول لمعادلة تقييم المنشآت غير السكنية ذات الطبيعة الخاصة، مثل المطارات والموانئ والمصانع والفنادق.