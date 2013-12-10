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مجموعة لاحتفالات رأس السنة من "Top Shop"

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مجموعة لاحتفالات رأس السنة من "Top Shop" مجموعة لاحتفالات رأس السنة من "Top Shop"

إن كنت تعتقدين أن الوقت قد فات على البحث ننصحك بإعادة التفكير ومشاهدة ما قدمت محلات "Top Shop" من أزياء لهذه المناسبة تحديداً.
احتوت مجموعة رأس السنة من "Top Shop" على 12 لوكاً تفرّد كل منهم بأسلوب خاص، إذ قدمت خيارات متعددة لمحبات الستايل العصري كالجلد وألوان الميتاليك الجميلة، كما قدمت بعض البدل الرسمية التي تنوعت بخاماتها بين المخمل وغيره للسيدات الأنيقات بأسلوب رسمي جميل، وقد احتوت كذلك على الفساتين الناعمة والمناسبة لسهرات رأس السنة.
لم تخلُ مجموعة "Top Shop" لاحتفالات رأس السنة من الإكسسوارات الملفتة، حيث شاهدنا عدداً من الحقائب والأحذية المزيّنة بالفرو، والتي ستكون محط الانتباه في كل مرة ترتديها.
شاهدي في الصور مجموعة "Top Shop" لاحتفالات رأس السنة.

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سيدتي