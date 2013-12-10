معرض "Maison BO-M" يستضيف مجموعة نعيمة الشهيل لصيف 2014

تستكمل المصممة السعودية نعيمة الشهيل مسيرتها المهنية في مجال تصميم الأزياء، والتي بدأتها في عمر العشرينات عندما كانت تسافر إلى بلدان العالم لتبحث عن خامات وأقمشة مناسبة لتصمم الفساتين لشقيقاتها، وازدادت شهرتها بعد ذلك لتفتتح داراً خاصة بتصميم الأزياء.

احتوت آخر مجموعات المصممة نعيمة الشهيل لربيع وصيف 2014 على دمج فريد بين قصّات الخمسينات الأنثوية الناعمة والتصاميم العصرية الجميلة، وهذا ما جعلها مناسبة لجميع الأذواق والأعمار، كما لفتتنا الألوان الصيفية المنعشة والطبعات المختلفة كطبعة المربعات الناعمة التي زينت إحدى التنانير، والورود المتنوعة التي ظهرت في عدة تصاميم مختلفة.

اختتمت المصممة مجموعتها بفستان أبيض ناعم مناسب لإطلالة العروس زينته ببعض الكريستالات البراقة على الصدر، بينما ظهر في المجموعة نفسها لوك عصري مكون من تنورة قصيرة وتوب ناعم باللون ذاته.

تستضيف صالة معارض "Maison BO-M" بالرياض المجموعة الصيفية للمصممة نعيمة الشهيل، وتتيح للزوار فرصة الاطلاع عليها وشرائها ابتداء من اليوم وحتى يوم الخميس.

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