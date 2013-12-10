إطلالات Katy Perry في 2013 بين الجنون والنعومة

عرفت المغنية الأمريكية الشهيرة Katy Perry بذوقها المختلف وإطلالاتها الاستعراضية، حتى أصبحنا ننتظر مفاجآتها في كل مرة تظهر بها على السجادة الحمراء، وقد كان عام 2013 حافلاً بالنسبة لها، إذ ازدهرت مسيرتها الفنية مع إطلاق الجزء الثاني من فيلم "السنافر" الذي لعبت دوراً رئيسياً في دبلجته، وهذا ما جعل إطلالاتها تتكرر على السجادة الحمراء هذا العام.

تعجبنا جرأة النجمة Katy Perry على الرغم من أنها تعمد إلى الظهور بإطلالات خفيفة وناعمة من حين لآخر، ففي بداية العام شاهدناها بواحدة من أكثر إطلالاتها أناقة بفستان برتقالي من "Alexander Mcqueen"، تبعتها بعد أيام بسيطة إطلالة غارقة باللآلئ بفستان أبيض حمل توقيع "Rafael Cennamo".

وعند زيارة البيت الأبيض هذا العام، قررت أن تظهر بلوك أنيق وراقٍ، فاختارت فستاناً فخماً باللون الأخضر من "Giambattista Valli"، بينما شوهدت بواحدة من إطلالاتها الغريبة مرة أخرى في حفل "Met Gala"، حيث ظهرت بلوك ملكي طغى عليه اللون الذهبي من "Dolce & Gabbana"، ومع إطلاق أغنيتها بعنوان "Roar" تقمصت Katy Perry شخصية اللبؤة، وظهرت بإطلالاتها الاستعراضية من جديد على السجادة الحمراء لحفل "VMA" الذي أقيم في شهر أغسطس الماضي.

تعمد النجمة Katy Perry في بعض الأحيان إلى اختيار الإطلالات الغريبة والمثيرة للجدل على الرغم من أنها تبدو جميلة في إطلالاتها الناعمة في معظم الأحيان، وقد حضرت عرض دار "Chanel" في أسبوع باريس للموضة، فهل سنراها متألقة بأحد تصاميم الدار في موسم احتفالات السجادة الحمراء؟

شاهدي معنا أجمل وأغرب إطلالات Katy Perry خلال العام 2013.

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