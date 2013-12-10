“القضاء الأعلى” يفتح باب التقدم لمعاوني النيابة دفعة 2013 أول يناير المقبل

أعلن المجلس الأعلى للقضاء أنه سيتم فتح باب التقدم لمعاوني النيابة خريجي كلية الحقوق دفعة 2013 تقدير عام جيد في اليوم الأول من شهر يناير المقبل وسيتم غلق باب التقدم يوم 20 من ذات الشهر.

وحدد المجلس يوم 21 يناير المقبل لتقدم خريجي كلية الشرطة، كما يتم قبول أوراق المتخلفين بعذر مقبول يومي 22 و23 من ذات الشهر.

وطالب المجلس المتقدمين باستحضار أوراقهم التي تضمنت شهادة التخرج المؤقتة مبينا بها مجموع الدرجات، وشهادة بتقديرات سنوات الدراسة،و شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها، وصحيفة الحالة الجنائية للمتقدم، وصحيفة الحالة الجنائية لوالد المتقدم وفى حالة سفره أو وفاته يقدم ما يثبت ذلك.

كما تضمنت هذه الأوراق إقرار من المتقدم بموقفه من التجنيد أو صورة شهادة الإعفاء منه، وموافقة جهة العمل بالنسبة للعاملين فى الجهات الحكومية، وصورة البطاقة الشخصية للمتقدم، وصورة البطاقة العائلية لوالد المتقدم، وصورة سند الملكية أو بطاقة الحيازة الزراعية إذا كان للمتقدم أو لأسرته ارض زراعية، وعدد 8صور فو تو غرافية حديثة للمتقدم، وشهادة معتمده من جهة عمال الوالد، موضحًا بها وظيفته الحالية والراتب الشهري والمؤهل الدراسي المعين به والمؤهل الحالي ان وجد، وسداد مبلغ قدره 50 جنيها بخزينة مكتب التعيينات.

وشدد المجلس علي ضرورة ألا يزيد السن عن 30سنه ميلادية، وصرف الملف يكون بعد تقديم صورة من إثبات الشخصية، ويراعى عدم إحداث أي كشط أو محو فى البيانات المشتمل عليها الملف والا لن يتم استلامه عند التقديم، وفيما يتعلق بخريجي الشرطة لن يقبل الملف إلا بالشهادة المؤقتة وشهادة الأربع سنوات.