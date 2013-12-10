رئيس جامعة المنيا يؤكد على استقرار العملية التعليمية بالجامعة‎

أكد الدكتور محمد أحمد شريف رئيس جامعة المنيا بأن الجامعة ضمن الجامعات المستقرة التي لم تتعرض لإضرابات أو اضطرابات كبيرة خلال الفترة الماضية ويرجع ذلك إلى تفهم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للمرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد ، وأضاف بأن الجامعة أوضحت لأعضاء الاتحادات الطلابية أن التجاوزات يقابلها عقوبات والجامعة تتمنى عدم الوصول لهذه التجاوزات.

وأوضح أن هناك تواصل بين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأعضاء هيئة التدريس والطلاب أدى إلى استمرار العملية التعليمية التي لم تتوقف في أي كلية أو مدرج أو محاضرة وإذا كانت المظاهرات الطلابية هي وسيلة للتعبير عن الرأي والرأي الآخر ينظمها الطلاب دون الإضرار بالمنشآت الجامعية أو الممتلكات العامة أو الخاصة فلا حظر عليها.

طالب رئيس الجامعة الطلاب بالالتزام وعدم التجاوزات التي تعرضهم لأحكام القانون الذي يجب احترامه. وأكد على أن امتحانات الفصل الدارسي الأول تبدأ من 28 ديسمبر الجاري وناشدهم بالحفاظ على الجامعة وإذا تعرض أي مكان لإتلاف سيكون إصلاحه على حساب خدماتهم فمصر بلدنا نحافظ عليها والإختلاف السياسي ليس مبرراً للاعتداء على منشآت الجامعة.

وناشد أعضاء هيئة التدريس بأن المرحلة التي تمر بها البلاد مرحلة حرجة يجب أن يتم تبصير وإرشاد الطلاب لعبور هذه المرحلة للوصول إلى الاستقرار.