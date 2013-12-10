مطار الرياض يرفض دخول كأس العالم.. والاتحاد السعودي يتدخل

الرياض، (إفي): شهد مطار الملك خالد الدولي بالرياض ساعات من الفوضى العارمة إثر وصول فريق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي يحمل النسخة الأصلية من كأس العالم.

ووصلت كأس العالم إلى السعودية مساء الاثنين، وشهد المطار أيضا تزاحما شديدا من وسائل الإعلام التي حضرت لتغطية الحدث.

وفي البداية، رفضت إدارة الجمارك في المطار دخول الكأس بسبب عدم الحصول على "ترخيص جمركي"، وهو ما حدا ببعثة الفيفا إلى التفكير في العودة بها على نفس الطائرة لولا أن تدخل محمد النويصر، نائب رئيس اتحاد كرة القدم السعودي للإفراج عن الكأس والسماح بدخولها، وفق ما نقلت صحيفة (الحياة).

وأدى سوء التنسيق بين إدارة المطار والشركة الراعية إلى منع عدد من الإعلاميين من تغطية الحدث، فسيق الذين لا يحملون بطاقات إلى خارج الصالة.

وكان المطار نفسه قد شهد الفوضى نفسها تقريبا مع وصول نجوم المنتخب الأرجنتيني في منتصف نوفمبر من العام الماضي لخوض مباراة ودية أمام السعودية، بسبب سوء التنظيم.

وبعد دخول البعثة التي يرأسها جابرييل كالديرون، انتقلت الكأس إلى أحد المتاجر الشهيرة في الرياض، وسمح للجماهير بالتقاط الصور التذكارية معها.

ومن المتوقع أن تبقى الكأس حتى يوم غد، إذ يقيم الاتحاد السعودي لكرة القدم حفلا تكريميا للضيوف بمشاركة نجوم المنتخب السعودي.