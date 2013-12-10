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«ديلي تليجراف»: «فتيات الإسكندرية» وحّدن مصر .. وأشعلن مزيدًا من الاحتجاجات

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«ديلي تليجراف»: «فتيات الإسكندرية» وحّدن مصر .. وأشعلن مزيدًا من الاحتجاجات «ديلي تليجراف»: «فتيات الإسكندرية» وحّدن مصر .. وأشعلن مزيدًا من الاحتجاجات
قالت صحيفة «ديلي تليجراف» البريطانية، في تحقيق عن اعتقال «فتيات الإسكندرية»، اللاتي أخلي سبيلهن، بعد أن حكم عليهن بالسجن 11 عامًا بتهمة المشاركة في مظاهرات مساندة للرئيس المعزول، محمد مرسي.وأوضح التحقيق الذي حمل عنوان «الفتيات (الإرهابيات) اللواتي وحدن »، أن «سجن تلميذات اعتقلن في احتجاجات الإخوان المسلمين أثار موجة من الغضب وأعاد طرح التساؤل بشأن قبضة حكم الجيش الحديدية في مصر»، بحسب ما نقله موقع هيئة الإذاعة البريطانية BBC بالعربية.وأضاف أن «المعارضة، المنقسمة عادة، توحدت حول قضية سجن 7 بنات و14 فتاة أخريات شاركن في احتجاجات، وزادت الأحكام الصادرة في حق المعتقلات من حدة الاحتجاجات ضد النظام، كما أن شخصيات معارضة للإخوان المسلمين عبرت عن اعتراضها على الأحكام ودعت إلى إلغائها».وذكر كاتب التقرير أن «إحدى التلميذتين البالغتين من العمر 15 عاما تعزف على (الجيتار)، وتهوى المشي يوميًا مع أمها بعد المدرسة، أما الأخرى فتحب الرسم ومشاهدة أفلام الرسوم المتحركة».وتابع كاتب التقرير قائلا إن «القاضي أشار إلى عدم وجود قضية ينظر فيها، ولكن خبر الحكم على البنات بالسجن وصل إلى العائلات عبر التليفزيون، ليس من قاعة المحكمة وإنما عبر بيان صادر عن الشرطة».ويقول كاتب التقرير إنه «وجهت للبنات تهم الانتماء لتنظيم إرهابي، وغلق الطريق وحمل السلاح والحجارة، ولكن الأدلة التي قدمها الادعاء لم تكن مقنعة»، موضحا: «هناك بالتأكيد عدد قليل من المحتجين أغلقوا الطريق لفترة قصيرة ورمى بعضهم، رجالا ونساء، الحجارة بعد أن قام سكان عمارة برمي المياه عليهم، ولكن لم يقدم أي دليل يثبت مسؤولية الفتيات المتهمات شخصيا عن ذلك، ولم تقدم أي أسلحة، أما بواب البناية التي نُظمت أمامها الاحتجاجات فتحدث عن خدوش في باب البناية قدر تصليحها بقيمة 50 جنيهًا».ونقلت الصحيفة في تقريرها عن والد السجينة، روضة السعدني، قوله إنه «يفكر في الهجرة إلى بلاد يعامل فيها الناس باحترام»، مضيفا: «لا أستطيع البقاء هنا في هذه البلاد لا يمكن أن تتنفس بسبب الدماء التي تسيل في كل مكان».كانت محكمة جنح مستأنف سيدي جابر، السبت، قد قضت بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لـ14 من فتيات حركة «7 الصبح»، المقربة لجماعة الإخوان المسلمين، بعد نظر الطعن المقدم من هيئة الدفاع على حكم سجنهن 11 عامًا، فيما تنظر المحكمة حكم إيداع 7 منهن دور الرعاية الاجتماعية «الأحداث».

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