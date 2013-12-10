الحكومة الأمريكية تتخارج من جنرال موتورز بخسارة 10 مليارات دولار

باعت الحكومة الأمريكية آخر أسهمها فى شركة جنرال موتورز لصناعة السيارات لتنهى بذلك عملية إنقاذ تاريخية لإحدى أشهر الشركات الأمريكية.

وخسر دافعو الضرائب عشرة مليارات دولار من الأموال التى ضختها وزارة الخزانة فى الشركة عام 2009 والتى بلغت 49.5 مليار دولار.

كانت واشنطن تدخلت لإنقاذ الشركة فى أحلك فترات الأزمة المالية فى الولايات المتحدة بين عامى 2007 و2009، حين كانت البلاد فى غمار أسوأ ركود اقتصادى منذ الكساد الكبير.

وقال وزير الخزانة جاك لو "طوينا هذا الفصل المهم من تاريخ بلادنا".

> وجاءت الأموال التى ضختها وزارة الخزانة فى قطاع صناعة السيارات من صندوق بقيمة 700 مليار دولار أنشأه الكونجرس لدعم النظام المصرفى، ومواجهة الهلع المتنامى فى وول ستريت.

وبعد تخارج الحكومة سيكون مسموحا لجنرال موتورز بدفع توزيعات أرباح للمرة الأولى منذ الطرح العام فى البورصة عام 2010.

وقد تتمكن الشركة أيضا من عرض أجور سخية إذا قرر مجلس الإدارة البحث عن مرشحين من خارج جنرال موتورز لخلافة الرئيس التنفيذى دان اكرسون.