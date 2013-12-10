رانيا يوسف:لهذه الأسباب أخفيت زواجي ولهذه الأسباب أكشفه اليوم

كشفت رانيا يوسف عن اسم زوجها الجديد وطبيعة عمله لـ"سيدتي نت"، فقالت: "زوجي اسمه طارق، وهو مهندس، ويعمل في مجال العقارات، ولديه مجموعة من المطاعم والفنادق، وعمره 47 سنة. وقد تزوّجته لأنه وقف إلى جواري في أزمة كريم الشبراويشي، الذي حصلت على حكم بحبسه مؤخّراً". وأوضحت رانيا قائلة: "إنّ عدم كشفي عن شخصيّته هو لأنني كنت أركّز في عملي. لكنّي حالياً لا أفعل شيئاً بدونه، وأستشيره في كلّ شيء. وهو يحبّ أولادي كثيراً، وأنا أحبّ أولاده، ويكفي أنني وجدت إنساناً راقياً أخلاقياً وإنسانياً".

وأشارت رانيا إلى أنّها تقوم حالياً بالحصول على فيتامينات وحقن من فرنسا، من أجل تقوية جذور شعرها، وقالت: "شعرت بخضّة شديدة، بعد أن فوجئت بتساقط شعري في الربيع الماضي. ثمّ قررت أن أحصل على كشف طبيّ خارجيّ. وحالياً، أخضع لكورس علاجيّ، وأقوم بشراء الحقن من فرنسا. كما أنّه من الممكن أن ألجأ إلى عمليات التجميل، لأنّ رأس مال الفنان هو شكله، ولا أرى أيّ خجل في ذلك على الإطلاق، لأنني أقوم في كلّ فترة بإجراء صيانة لنفسي حتى أحافظ على جسمي وبشرتي، فهما الباقيان لي وسرّ استمراري في الحياة الفنية، وأحياناً عمليات التجميل تطيل عمر الفنان في الساحة الفنية".

وحول ما تردّد عن دخولها الساحة الدراميّة بمسلسل بطولة مطلقة، أكّدت رانيا يوسف لـ"سيدتي نت" توقيعها بالفعل على بطولة مسلسل "الصندوق الأسود"، من تأليف طارق بركات وإخراج عادل الأعصر، وهو أول بطولة في الدراما وقادرة من خلاله على منافسة أيّ نجمة، لأنّ هذه الخطوة تأخّرت.

وكشفت عن الشخصية التي تؤديها قائلة: "أجسّد شخصية فتاة تخفي أسراراً كثيرة حدثت في حياتها. وهذه الأسرار تتسبّب لها في الكثير من الصعوبات، كما تجعلها تعيش ظروفاً صعبة. كذلك أتناول من خلالها قصة عدم كشف الناس للحقائق في حياتهم، وإصرارهم على إخفائها".

وأعربت رانيا عن سعادتها الشديدة بحصولها في الأسبوع الماضي على أول جائزة في المهرجان القومي، عن فيلم "واحد صحيح"، معتبرة أنّ "هذه الجائزة هي نقطة تحوّل في حياتي وردّ على المشكّكين في أنني ممثلة تلفزيونية فقط".

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