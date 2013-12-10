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وفاة الممثلة الأمريكية Eleanor Parker

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وفاة الممثلة الأمريكية Eleanor Parker وفاة الممثلة الأمريكية Eleanor Parker

توفيت الممثلة الأمريكية، Eleanor Parker، التي رشّحت 3 مرات لجائزة أوسكار، كأفضل ممثلة في خمسينات القرن الماضي، عن عمر ناهز الـ91 عاماً.
وأعلن المخرج Richard Gale، صديق العائلة، عن رحيلEleanor في مركز طبي قريب من منزلها في "بالم سبرينغز"، نتيجة تعقيدات نجمت عن إصابتها بالتهاب رئوي.
وللراحلة عشرات الأفلام السينمائية والتلفزيونية، من بينها "صوت الموسيقى" و"نغمة مقطوعة" و"قصة مفتش" وغيرها.
تزوجت Eleanor 4 مرات، لكنّ زيجاتها الـ3 الأولى انتهت إلى الطلاق، فيما توفي زوجها الرابع Raymond Hirsch في عام 2001، جراء إصابته بالسرطان.
يذكر أن Eleanor Parker أنجبت 4 أولاد، 3 من زوجها الثاني Bert Friedlob: هم Susan وSharon وRichard، وابن واحد، من زوجها الثالث Paul Clemens، هو الممثل Paul Clemens.

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