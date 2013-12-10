كيف تختارين الطلاء الأحمر وفقاً للون بشرتك ؟

على غرار الألوان الأخرى، يتوفّر الأحمر بمختلف الدرجات والطبقات، خصوصاً في هذا الموسم؛ فاختاري ما يليق ببشرتك لكي تتميّزي عن النساء الأخريات.

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طلاء الأظافر الأحمر للبشرة الفاتحة

ننصح صاحبات البشرة الفاتحة باللجوء إلى طلاء الأظافر الأحمر بتدرّجاته المختلفة، من الفاتحة إلى الداكنة.

يمكنك تنسيق هذه الألوان مع ملابسك. في الواقع، يمكنك ارتداء فستان أبيض مخرّم مع هذا اللون من الطلاء لحضور عشاء رومانسيّ مع شريكك، أو يمكنك ارتداء سروال الجينز المفضل لديك، مع سترة ضيّقة وحذاء جلديّ عالي الجوانب.

طلاء الأظافر الأحمر للبشرة الدافئة

إن كنت من بين صاحبات البشرة الدافئة، ننصحك بالاتجاه إلى طلاء الأظافر ذي اللون الأحمر البرتقاليّ الذي يخفي في طياته نفحات صفراء وأخرى ذهبيّة.

طلاء الأظافر الأحمر للبشرة الداكنة

هل تبحثين عن طلاء الأظافر المناسب للبشرة الداكنة؟

على عكس المعتقد السائد، إن كنت من صاحبات البشرة الداكنة، فإنّ تدرّجات الأحمر الداكنة أو تلك الفاقعة تليق بك جداً.

طلاء الأظافر الأحمر للبشرة المسمّرة

إن كانت بشرتك مسمّرة، ننصحك بالتركيز على التدرّجات المعدنيّة من طلاء الأظافر الأحمر، بخاصة تلك التي تحمل في طياتها اللون البرتقاليّ، لأنها ستبرز جمال سمرتك. لا تتردّدي بطلاء أظافرك بالطلاء المعدنيّ الأحمر، وارتدي معه قميصاً ذهبيّاً، مع سروال جلديّ ضيّق أسود. وأخيراً، حدّدي زيّك بفضل حذاء مروّس ذي كعب عالٍ.

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