الروبيان بالكاري مع النودلز لغداء اليوم

المقادير:

-ملعقتا شاي من زيت دوّار الشمس

-حبّة مفرومة من البصل

-حبّة من الثوم المدقوق

-ملعقتا شاي من صلصة الكاري الحمراء التايلندية

-حبّتان من البطاطس، مقشّرتان ومقطّعتان إلى مكعبات

-حبّة من الفلفل الأحمر، منزوعة من البذور ومقطّعة إلى شرائح طولية

-160 ملليلتراً من كريما جوز الهند

-قبضة من الملح

-200 غرام من الروبيان المقشّر ذي الحجم الكبير

-125 غراماً من نودلز الأرز التايلندي

طريقة التحضير:

1 -في قدر عميقة، يحمّى الزيت ويقلّب البصل لبضع دقائق، حتى يصبح ناعماً. ثم، يضاف الثوم وصلصة الكاري والبطاطس والفلفل الأحمر و300 ملليلتر من الماء الدافئ.

2 -تضاف كريما جوز الهند والملح إلى هذا المزيج، ويدع على نار هادئة لمدّة 10 دقائق. ثم، تضاف حبّات الروبيان، وتطهى على نار خفيفة لمدّة 5 دقائق إضافية.

3- في هذه الأثناء، يوضع نودلز الأرز في وعاء، ويغمر بالماء المغلي، مع إيداعه لمدّة 10 إلى 15 دقيقة، وذلك حتى يصبح ناعماً. ثم، يصفّى ويقدّم مع مزيج الروبيان.

(هذه المقادير تكفي لأربعة أشخاص).

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