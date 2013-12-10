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الأمم المتحدة ترسل فريقًا لليبيا لتفقد 6400 برميل من مخزون اليورانيوم بـ"سبها"

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الأمم المتحدة ترسل فريقًا لليبيا لتفقد 6400 برميل من مخزون اليورانيوم بـ"سبها" الأمم المتحدة ترسل فريقًا لليبيا لتفقد 6400 برميل من مخزون اليورانيوم بـ"سبها"

أعلن الممثل الخاص للأمم المتحدة فى ليبيا طارق مترى، أن خبراء دوليين سيزورون ليبيا الشهر الجارى، لتفقد مخزون اليورانيوم فى قاعدة سبها العسكرية جنوب البلاد.
> ونقلت المواقع الليبية اليوم، الثلاثاء، عن مترى فى إحاطة إلى مجلس الأمن حول الوضع فى ليبيا، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، سيتفقدان حوالى 6400 برميل من مخزون اليورانيوم، الذى يعرف باسم "الكعكة الصفراء" المخزن فى قاعدة سبها فى جنوب غرب ليبيا.
> وأضاف، أن فريق تفتيش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيزور المنشأة هذا الشهر للتحقق من المخزونات الحالية، وشروط التخزين، مشيرا إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية- التى دمرت تسعة أطنان مترية من غاز الخردل فى ليبيا- ستقوم بإرسال مفتشين للمراقبة، والتحقق من تدمير الأسلحة الكيميائية.

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