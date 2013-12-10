مقتل ضابط وإصابة اثنين من عناصر الشرطة فى هجوم مسلح بالأنبار

أفاد مصدر أمنى بمحافظة الأنبار اليوم، الثلاثاء، بأن ضابطا برتبة نقيب قتل، وأصيب اثنان من عناصر الشرطة فى هجوم مسلح استهدف نقطة تفتيش غربى الرمادى مركز المحافظة، نحو 110 كم غرب العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة حديثة أطلقوا النار صباح اليوم، من أسلحة رشاشة باتجاه نقطة تفتيش تابعة للشرطة بمنطقة حى زنكورة غربى الرمادى مما أدى إلى مقتل قائد النقطة، وهو ضابط برتبة نقيب وإصابة اثنين من عناصرها بجروح.

وتشهد محافظة الأنبار ومركزها مدينة الرمادى، منذ فترة موجة من أعمال العنف، من خلال الهجمات المسلحة والتفجيرات، على الرغم من قيام القوات الأمنية بالعديد من الهجمات ضد المواقع التى يعتقد أنها تضم مسلحين، يقفون وراء عمليات الاغتيال المتزايدة.

> إلى ذلك، أفاد مصدر أمنى عراقى اليوم بأن 5 أشخاص سقطوا بين قتيل وجريح إثر انفجار عبوة ناسفة بالقرب من سوق شعبية شمال شرقى العاصمة بغداد.

وقال إن عبوة ناسفة كانت مزروعة بالقرب من سوق شعبية فى منطقة الشعب شمال شرقى بغداد انفجرت صباح اليوم الثلاثاء مما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة أربعة آخرين بجروح مختلفة وإلحاق أضرار مادية بعدد من السيارات والمحال التجارية القريبة من موقع الانفجار.