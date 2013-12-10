إسرائيل تدخل مواد بناء لمشاريع "الأونروا" بغزة بعد توقف 3 أشهر

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم، الثلاثاء، إدخال مواد البناء لمشاريع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عبر معبر كرم أبو سالم التجارى جنوب شرق قطاع غزة بعد توقف دام نحو 3 أشهر.

> وقال رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع لقطاع غزة رائد فتوح إن سلطات الاحتلال ستدخل عبر معبر كرم أبو سالم اليوم 220 شاحنة بضائع لغزة، من بينها شاحنتا أسمنت وشاحنتا حصمة (الزلط الصغير) لمشاريع الأونروا.

> وأوضح فتوح، فى بيان، أن الشاحنات المقرر إدخالها ستكون محملة ببضائع للقطاعين التجارى والزراعى والمساعدات والمواصلات.كما سيتم ضخ كميات محدودة من البنزين وسولار المواصلات وغاز الطهى، مضيفا أنه من المقرر تصدير 6 شاحنات محملة بالتوت الأرضى (الفراولة) والتوابل الخضراء من غزة إلى أوروبا.

> كانت سلطات الاحتلال منعت إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة عقب اكتشافها فى 13 أكتوبر الماضى نفقا للمقاومة يمتد لمسافة 2.5 كم من خان يونس جنوب قطاع غزة إلى مستوطنة "العين الثالثة" الإسرائيلية المحاذية للشريط الحدودى مع القطاع وتبنت إقامته كتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس، إلا أن وزير الدفاع الإسرائيلى موشيه يعالون وافق مطلع ديسمبر الجارى على توصية بإعادة إدخال مواد البناء للمشاريع الدولية فقط فى قطاع غزة للحفاظ على التهدئة مع الفصائل الفلسطينية.