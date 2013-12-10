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"التعبئة والإحصاء": تضخم الأسعار وصل إلى أعلى مستوى منذ 2010

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"التعبئة والإحصاء": تضخم الأسعار وصل إلى أعلى مستوى منذ 2010 "التعبئة والإحصاء": تضخم الأسعار وصل إلى أعلى مستوى منذ 2010

كتب : رويترز الثلاثاء 10-12-2013 10:52

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، إن تضخم المستهلكين في المدن بلغ 13% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي، مقارنة بـ10.4% في أكتوبر، مسجلًا أعلى مستوى منذ 2010.

كانت نسبة التضخم في يناير 2010 نحو 13.6%.

وأرجع أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز، ارتفاع التضخم في هذا الشهر إلى "زيادة شرائح استهلاك المياه وبسبب أزمة أسطوانة البوتاجاز".

وكان صندوق النقد الدولي توقع في مايو الماضي، أن يبلغ التضخم في 10.9% في 2013.

وأوضح "الجندي"، في تصريح له، "لدينا أيضًا هذا الشهر ارتفاع في أسعار الخضروات، ولكن اللحوم والدواجن شهدت انخفاضًا في الأسعار؛ ولولا ذلك لزادت نسبة التضخم".

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