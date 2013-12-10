محمد بن راشد يلتقي رئيس تركمانستان

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " في فندق " ميدان " في منطقة ند الشبا في دبي صباح اليوم..فخامة الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف رئيس حمهورية تركمستان والوفد المرافق.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من المواضيع الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الأهمية المشتركة..وتناول الحديث بين سموه والرئيس الضيف..سبل توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري والسياحي بين البلدين في ضوء توفر الرغبة لدى قيادتي دولة الإمارات وتركمستان في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين بما يعود بالخير والمنفعة على شعبيهما الصديقين.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتوقيع عدد من الإتفاقات ومذكرات التفاهم بين الدولتين مؤكدا سموه أن هذه الاتفاقات تشكل إطارا مشجعا ليناء مزيد من التواصل والتعاون على مختلف الصعد والاستفادة المتبادلة من الامكانات المتاحة لدى كل طرف لإقامة علاقات جيدة قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وترسيخ أسس الاستقرار الإقليمي خاصة على صعيد التنمية الإقتصادية والاجتماعية.

وأشاد الرئيس محمدوف بالنهضة المباركة التي تشهدها دولة الإمارات على جميع المستويات خاصة البنى التحتية والتنمية البشرية والتعليمية والتكنولوجية وغيرها مشيرا فخامته إلى السبق الذي حققته وتحققه دولتنا على غير صعيد ما جعل منها مثالا يحتذى لدى غالبية الدول التي تحترم طاقات وخبرات شعب دولة الإمارات وقيادته الحكيمة وتثق بسياساتها الإقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة لشعبها.

حضر اللقاء..معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد و معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي و رجل الأعمال سعادة جمعة الماجد رئيس " مركز جمعة الماجد للثقافة و التراث " و سعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي و سعادة حسن عبدالله العضب سفير الدولة لدى جمهورية تركمانستان وسعادة أوراز مراد قربان سفير تركمانستان لدى الدولة.

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