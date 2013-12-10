مصادر: «الإخوان» تدشن قناة «النهضة» فى أمريكا.. و«عبدالرشيد» يرعى «رابعة»

كتب : رجب المرشدى ومحمود شعبان بيومى ولطفى سالمان منذ 28 دقيقة

كشفت مصادر إخوانية عن استمرار التنظيم الدولى للإخوان فى تدشين مؤسسة إعلامية كبيرة للترويج للتنظيم خارج مصر ويدرس حالياً إطلاق قناة جديدة باسم «النهضة 3» إلى جانب قناة «رابعة» وجريدة دولية متحدثة باسم التنظيم. وأضافت المصادر أن القناة الجديدة تستهدف منطقتى أمريكا والاتحاد الأوروبى وتبث باللغة الإنجليزية من خلال مذيعين أجانب فقط لشرح الوضع فى مصر ومهاجمة النظام الحالى. وقالت إن التنظيم خصص 52 مليون دولار للقناة الجديدة التى يرأسها محلل سياسى فى جريدة أمريكية كبرى ويساهم فى تمويلها رجل أعمال إخوانى مقيم فى أمريكا ويتولى الصرف على كل المظاهرات التى يدعو لها التنظيم ويعد المحفظة المالية للتنظيم فى الغرب، مشيراً إلى أن القناة بدأت تجهيز استوديوهاتها فى منطقة «نيوجيرسى». فى سياق متصل، علمت «الوطن» أن قيادات إخوانية التقت الدكتور عاطف عبدالرشيد مدير قناة «الناس» السابق للبدء فى إصدار قناة «رابعة» الجديدة، وتضمن اللقاء مناقشة أجندة عمل القناة وخريطة البرامج والشخصيات المتوقع ظهورها على الشاشة. ووافق «عبدالرشيد» أثناء اللقاء على المساهمة فى الإنفاق على القناة، كما وافق على أن ترعى مجموعة قنوات «الحافظ» وتشرف على قناة «رابعة» بالتنسيق مع الإخوان. من جهة أخرى، حذر عدد كبير من شباب الإخوان من ظهور من حرضوا على العنف وهربوا من ميدان رابعة العدوية، على القناة، لما كان لهم من تأثير سلبى على شعبية التنظيم عقب ثورة 30 يونيو، خصوصاً بعد أنباء عن تقديم عاصم عبدالماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، لبرنامج على القناة. وقال حسن عبدالحميد، أحد شباب الإخوان، إن ظهور «عبدالماجد»، أو أيّاً ممن حرضوا شباب الجماعة على العنف، خلال أحداث رابعة، على شاشة القناة الجديدة، يضر بالتنظيم والمظاهرات الأسبوعية التى يدعو إليها.