أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

مصادر: «الإخوان» تدشن قناة «النهضة» فى أمريكا.. و«عبدالرشيد» يرعى «رابعة»

Google+ Print
مصادر: «الإخوان» تدشن قناة «النهضة» فى أمريكا.. و«عبدالرشيد» يرعى «رابعة» مصادر: «الإخوان» تدشن قناة «النهضة» فى أمريكا.. و«عبدالرشيد» يرعى «رابعة»

كتب : رجب المرشدى ومحمود شعبان بيومى ولطفى سالمان منذ 28 دقيقة

كشفت مصادر إخوانية عن استمرار التنظيم الدولى للإخوان فى تدشين مؤسسة إعلامية كبيرة للترويج للتنظيم خارج ويدرس حالياً إطلاق قناة جديدة باسم «النهضة 3» إلى جانب قناة «رابعة» وجريدة دولية متحدثة باسم التنظيم. وأضافت المصادر أن القناة الجديدة تستهدف منطقتى أمريكا والاتحاد الأوروبى وتبث باللغة الإنجليزية من خلال مذيعين أجانب فقط لشرح الوضع فى مصر ومهاجمة النظام الحالى. وقالت إن التنظيم خصص 52 مليون دولار للقناة الجديدة التى يرأسها محلل سياسى فى جريدة أمريكية كبرى ويساهم فى تمويلها رجل أعمال إخوانى مقيم فى أمريكا ويتولى الصرف على كل المظاهرات التى يدعو لها التنظيم ويعد المحفظة المالية للتنظيم فى الغرب، مشيراً إلى أن القناة بدأت تجهيز استوديوهاتها فى منطقة «نيوجيرسى». فى سياق متصل، علمت «الوطن» أن قيادات إخوانية التقت الدكتور عاطف عبدالرشيد مدير قناة «الناس» السابق للبدء فى إصدار قناة «رابعة» الجديدة، وتضمن اللقاء مناقشة أجندة عمل القناة وخريطة البرامج والشخصيات المتوقع ظهورها على الشاشة. ووافق «عبدالرشيد» أثناء اللقاء على المساهمة فى الإنفاق على القناة، كما وافق على أن ترعى مجموعة قنوات «الحافظ» وتشرف على قناة «رابعة» بالتنسيق مع الإخوان. من جهة أخرى، حذر عدد كبير من شباب الإخوان من ظهور من حرضوا على العنف وهربوا من ميدان رابعة العدوية، على القناة، لما كان لهم من تأثير سلبى على شعبية التنظيم عقب ثورة 30 يونيو، خصوصاً بعد أنباء عن تقديم عاصم عبدالماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، لبرنامج على القناة. وقال حسن عبدالحميد، أحد شباب الإخوان، إن ظهور «عبدالماجد»، أو أيّاً ممن حرضوا شباب الجماعة على العنف، خلال أحداث رابعة، على شاشة القناة الجديدة، يضر بالتنظيم والمظاهرات الأسبوعية التى يدعو إليها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط