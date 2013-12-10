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شبح الفشل يخيم على مفاوضات «سد النهضة» ومصادر: السودان تدعم إثيوبيا ضد مصالح مصر

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شبح الفشل يخيم على مفاوضات «سد النهضة» ومصادر: السودان تدعم إثيوبيا ضد مصالح مصر شبح الفشل يخيم على مفاوضات «سد النهضة» ومصادر: السودان تدعم إثيوبيا ضد مصالح مصر
إثيوبيا ترفض ضم استشاريين دوليين للجنة الخبراء وتتمسك بـ 12 خبيراً محلياً

كتب : الخرطوم - محمد أبوعمرة: منذ 12 دقيقة

حالة من الارتباك والتوتر شهدها اجتماع وزراء حوض النيل الشرقى، بالخرطوم أمس، بعد الاختلاف الواضح بين وجهتى النظر المصرية والإثيوبية بشأن تقليل أضرار سد النهضة، بسبب تعنت الجانب الإثيوبى ورفضه التام للرؤية المصرية المطروحة للوصول إلى حل للأزمة، بجانب تأخر حضور الوزير السودانى للاجتماع، لانشغاله بحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عمر البشير. وقالت مصادر مصرية إن الموقف السودانى يدعم وجهات النظر الإثيوبية ضد المصالح المصرية. وانحسر النقاش، حسب المصادر المصرية الرسمية، فى آليات تشكيل لجنة جديدة لاستكمال الدراسات القديمة المتفق عليها مع رئيس الوزراء الإثيوبى السابق ميليس زيناوى. ورفض الجانب الإثيوبى، فى الاجتماع المغلق، أن تتضمن اللجنة استشاريين دوليين، معتبراً أنه يمكن أن يقتصر تشكيلها على 12 خبيراً محلياً من الدول الـ3، ما زاد حدة التوتر بين الجانبين. وقال الدكتور خالد وصيف، المتحدث باسم وزارة الرى وعضو الوفد المصرى، إن الجانبين اتفقا على بعض النقاط، منها أهداف اللجنة المزمع تشكيلها وسيعلن عنها فى بيان مشترك بنهاية الاجتماع، بعد الوصول لأكبر عدد من الحلول حول النقاط الخلافية، موضحاً أنه حال عدم التوصل لاتفاق، ستُرحّل إلى اجتماع آخر. وأكدت مصادر مشاركة فى اجتماعات الخبراء أن المفاوضات «معقدة للغاية»، وقد تحتاج لمزيد من التفاوض، رغم أن المهندس معتز موسى، وزير المياه والكهرباء السودانى الجديد، أبدى تفاؤله بأن تشهد الأزمة انفراجة، لافتة إلى أن السودان تجاهد لحل الخلافات بين القاهرة وأديس أبابا، رغم أن الجانب المصرى لا يزال متخوفاً من فشل المفاوضات.

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