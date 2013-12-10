"مويك".. أول نموذج محاكاة بجامعة حلوان لـ"التعاون الإسلامى"

بدأ فريق "مويك" نشاطه السنوى، أمس، بجامعة حلوان أمام المركز التجارى، وهو أول نموذج محاكاة يؤسسه الطلاب بجامعة حلوان لمنظمة التعاون الإسلامى.

وقال أحمد النحاس، رئيس اللجنة التنظيمية للفريق، إن أهدافهم هى شرح السياسة الشرعية ونشر الإسلام بشكل وسطى وبدون تشدد، كما يهتم النموذج ببناء فرد قادر على تقبل الرأى والرأى الآخر، مشيرا إلى أن "مويك" بدأت منذ 2005 فى كليه الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، واستمرت بشكل ناجح فى سبع جامعات مصرية.

ويضم النموذج لجانا تنظيمية، منها لجنة التمويل، وهى المختصة بتوفير الموارد المادية التى يحتاجها النموذج، ولجنة العلاقات العامة وهى المتخصصة بالتواصل مع المحاضرين والضيوف والإعلام.