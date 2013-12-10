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الأهلي يصل أغادير على أنغام ' عمهم وحابس دمهم '

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الأهلي يصل أغادير على أنغام ' عمهم وحابس دمهم ' الأهلي يصل أغادير على أنغام ' عمهم وحابس دمهم '

وصلت بعثة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية إلى مدينة أغادير في ساعة متأخرة من صباح الثلاثاء قادمة من الدار البيضاء.

ونقل الموقع الرسمي للأهلي تأخر موعد وصول البعثة قليلا بسبب عطل فني في الطائرة الداخلية التي كانت تنقلهم من الدار البيضاء إلى أغادير.

وحرص الطاقم المغربي للفندق المقيم به الأهلي إلى استقبال الفريق على أنغام زفة بلدي مع هتافات "الأهلي عمهم وحابس دمهم".

ووصل الأهلي إلى المغرب مساء السب الماضي وظل في الدار البيضاء لثلاثة أيام خاض خلالها مباراة ودية أمام المغرب الفاسي فاز فيها 2-1.

ويواجه الأهلي بطل إفريقيا نظيره جوانزو الصيني بطل آسيا في افتتاح مبارياتهما في كأس العالم للأندية يوم السبت المقبل على ملعب أغادير.

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