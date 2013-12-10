أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

سفير مصر في المغرب للأهلي: ننتظركم رجال كالعادة

Google+ Print
سفير مصر في المغرب للأهلي: ننتظركم رجال كالعادة سفير مصر في المغرب للأهلي: ننتظركم رجال كالعادة

وجه أحمد إيهاب جمال الدين سفير في المغرب عبارات تشجيعية لبعثة الأهلي المتواجدة هناك لخوض كأس العالم للأندية 2013.

ونقل الموقع الرسمي للأهلي أن السفير وجه كلمة للاعبين والجهاز الفني خلال دعوة الغذاء التي أقامها للبعثة مساء الأثنين.

وقال السفير للبعثة " ننتظركم أبطال الكعادة فأنتم لاعبون على مستوى من الكفاءة والأخلاق الرفيعة وباستمرار تعبرون عن ولاءكم وانتماءكم لبلادكم بأقصى جهد".

وتابع " ثقتنا فيكم بلا حدود وأنتم رجال على قدر المسئولية" .

وحرص خالد مرتجي رئيس بعثة الأهلي إلى إهداء السفير درع النادي تقديرا على دوره في مساندة الفريق قبل انطلاق البطولة الكبرى.

وانتقل الأهلي من الدار البيضاء إلى أغادير مساء الأثنين لخوض أولى مبارياته في كأس العالم للأندية أمام جوانزو الصيني بطل آسيا يوم السبت المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط