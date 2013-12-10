سفير مصر في المغرب للأهلي: ننتظركم رجال كالعادة

وجه أحمد إيهاب جمال الدين سفير مصر في المغرب عبارات تشجيعية لبعثة الأهلي المتواجدة هناك لخوض كأس العالم للأندية 2013.

ونقل الموقع الرسمي للأهلي أن السفير وجه كلمة للاعبين والجهاز الفني خلال دعوة الغذاء التي أقامها للبعثة مساء الأثنين.

وقال السفير للبعثة " ننتظركم أبطال الكعادة فأنتم لاعبون على مستوى من الكفاءة والأخلاق الرفيعة وباستمرار تعبرون عن ولاءكم وانتماءكم لبلادكم بأقصى جهد".

وتابع " ثقتنا فيكم بلا حدود وأنتم رجال على قدر المسئولية" .

وحرص خالد مرتجي رئيس بعثة الأهلي إلى إهداء السفير درع النادي تقديرا على دوره في مساندة الفريق قبل انطلاق البطولة الكبرى.

وانتقل الأهلي من الدار البيضاء إلى أغادير مساء الأثنين لخوض أولى مبارياته في كأس العالم للأندية أمام جوانزو الصيني بطل آسيا يوم السبت المقبل.