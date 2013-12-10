حبس مدرس سنة وغرامة 6 آلاف جنيه لإجباره التلاميذ على أكل “البرسيم” بسوهاج‎

أصدرت محكمة جنح طما بمحافظة سوهاج حكما بحبس مدرس بالمرحلة الابتدائية سنة مع الشغل وكفالة مالية قدرها 1000 جنيه و5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت،وذلك بعد اتهامه بإجبار عدد من التلاميذ على أكل البرسيم بالفصل عقابا لهم على عدم أدائهم الواجب المدرسي.

كانت إدارة طما التعليمية قد تلقت فى شهر أبريل الماضي بعض الشكاوى من أولياء أمور مدرسة المدمر الابتدائية ضد سامح مجاهد إسرائيل مدرس بالمدرسة لإجباره أبناؤهم على أكل البرسيم داخل الفصل عقابا لهم على عدم أدائهم الواجب المدرسي وتم إحالة الشكاوى إلى الشئون القانونية التي أثبتت صحة الواقعة وقامت بإحالتها للنيابة العامة ، وتم تحديد جلسة للمحاكمة ، وصدور الحكم .