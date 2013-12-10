الخارجية: اجتماع مجموعة التواصل الدبلوماسي ركز على تفعيل التواصل مع الإعلام الأجنبي

قال السفير بدر عبد العاطى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إنه تنفيذاً أعلنه نبيل فهمى وزير الخارجية حول تشكيل عدد من اللجان ومجموعات العمل بعضوية شخصيات عامة وأكاديميين وباحثين وممثلي المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في البلاد بهدف المساهمة في صياغة أسس مستقبلية للسياسة الخارجية المصرية، عقدت مجوعة عمل “التواصل الإعلامي والدبلوماسية العامة” اجتماعا لها بمقر وزارة الخارجية مؤخراً.

وأوضح المتحدث أن الاجتماع ركز على وضع تصور محدد وفق جدول زمني لسبل تفعيل التواصل مع الإعلام الأجنبي بهدف نقل الصورة الحقيقية لعملية التحول الديمقراطي والمجتمعي الشاملة التي تشهدها مصر وتحديد الشكل الأمثل لمضمون الرسالة الإعلامية التي يتم نقلها للخارج، وسبل تعزيز القدرات الفنية والتكنولوجية لوزارة الخارجية لمساعدتها في نقل هذه الرسالة بشكل أكثر كفاءة.

كما ناقش الاجتماع كيفية توظيف أدوات الدبلوماسية العامة في نقل حقيقة الأحداث في البلاد للخارج من خلال الاستفادة من قادة الرأي والفكر والشخصيات العامة ورموز المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية لتحقيق التواصل والتفاعل المباشر مع الرأي العام في الخارج.

وأوضح المتحدث أن مجموعة متميزة من الأكاديميين والإعلاميين وممثلي القطاع الخاص وعدد من القنوات الفضائية والمجتمع المدني قد شاركوا في هذا الاجتماع الذي انتهى إلى الاتفاق على خطة عمل تتضمن توصيات محددة تمهيداً لرفعها لوزير الخارجية لاعتمادها والبدء في عملية تنفيذها.

أ ش أ