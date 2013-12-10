أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

الخارجية: اجتماع مجموعة التواصل الدبلوماسي ركز على تفعيل التواصل مع الإعلام الأجنبي

  • 10
Google+ Print
الخارجية: اجتماع مجموعة التواصل الدبلوماسي ركز على تفعيل التواصل مع الإعلام الأجنبي الخارجية: اجتماع مجموعة التواصل الدبلوماسي ركز على تفعيل التواصل مع الإعلام الأجنبي

قال السفير بدر عبد العاطى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إنه تنفيذاً أعلنه نبيل فهمى وزير الخارجية حول تشكيل عدد من اللجان ومجموعات العمل بعضوية شخصيات عامة وأكاديميين وباحثين وممثلي المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في البلاد بهدف المساهمة في صياغة أسس مستقبلية للسياسة الخارجية المصرية، عقدت مجوعة عمل “التواصل الإعلامي والدبلوماسية العامة” اجتماعا لها بمقر وزارة الخارجية مؤخراً.

وأوضح المتحدث أن الاجتماع ركز على وضع تصور محدد وفق جدول زمني لسبل تفعيل التواصل مع الإعلام الأجنبي بهدف نقل الصورة الحقيقية لعملية التحول الديمقراطي والمجتمعي الشاملة التي تشهدها وتحديد الشكل الأمثل لمضمون الرسالة الإعلامية التي يتم نقلها للخارج، وسبل تعزيز القدرات الفنية والتكنولوجية لوزارة الخارجية لمساعدتها في نقل هذه الرسالة بشكل أكثر كفاءة.

كما ناقش الاجتماع كيفية توظيف أدوات الدبلوماسية العامة في نقل حقيقة الأحداث في البلاد للخارج من خلال الاستفادة من قادة الرأي والفكر والشخصيات العامة ورموز المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية لتحقيق التواصل والتفاعل المباشر مع الرأي العام في الخارج.

وأوضح المتحدث أن مجموعة متميزة من الأكاديميين والإعلاميين وممثلي القطاع الخاص وعدد من القنوات الفضائية والمجتمع المدني قد شاركوا في هذا الاجتماع الذي انتهى إلى الاتفاق على خطة عمل تتضمن توصيات محددة تمهيداً لرفعها لوزير الخارجية لاعتمادها والبدء في عملية تنفيذها.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط