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ضبط 15 بحوزتهم خرطوش ومخدرات خلال حملة أمنية ببني سويف

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ضبط 15 بحوزتهم خرطوش ومخدرات خلال حملة أمنية ببني سويف ضبط 15 بحوزتهم خرطوش ومخدرات خلال حملة أمنية ببني سويف

 

أرشيفية

تمكنت قوات الجيش والشرطة ـ فجر اليوم ـ خلال حملة مداهمات بمركز الفشن بمحافظة بني سويف من إلقاء القبض على 15 منهم 4 من تنظيم الإخوان و11 من الجنائيين، بحوزتهم 4 كيلو من مخدر البانجو و 4 فرد خرطوش وبندقية آلية .

تمت الحملة تحت إشراف العقيد أركان حرب أسامه حسن ، قائد قوة تأمين الجيش ببني سويف ، واللواء إبراهيم هديب ، مدير اﻷمن واللواء زكريا أبو زينة، مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع قطاع اﻷمن الوطني بالمحافظة، تنفيذًا لقرارات النيابة العامة، بضبط وإحضار المتهمين على ذمة قضايا جنائية، أو قضايا عنف وتحريض ومشاركة ، حيث تم تحويلهم للنيابة للتحقيق معهم، تحت إشراف المستشار وليد الرفاعي، المحامي العام الأول لنيابات بني سويف .

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