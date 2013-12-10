المؤتمر السنوى للجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم 17ديسمبر

تعقد الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم مؤتمرها السنوى الثامن فى الفترة من 17: 18 ديسمبر الجارى.

وصرحت الدكتورة إيناس شلتوت أستاذ الباطنة والسكر والغدد الصماء بطب قصر العينى، أن المؤتمر يشارك فيه نخبة من الأساتذة فى مجال مرض السكر فى مصر والدول العربية والأجنبية المختلفة.

وقالت إن المؤتمر يعقد بمشاركة الاتحاد العالمى للسكر ويناقش أحدث الموضوعات والأبحاث الطبية كما يناقش الجديد فى تشخيص وعلاج مرض السكر وأمراض القلب وضغط الدم وتأثيرها على مرض السكر وعلاقة السكر بأمراض الكبد والكلى ومضاعفات مرض السكر وكيفية تجنبها والسمنة ومضاعفاتها.

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