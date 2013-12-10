رمزى إستينو يشارك مؤتمر البحوث الطبية بـ"القومى للبحوث"

يفتتح الدكتور رمزى إستينو وزير البحث العلمى المؤتمر السنوى الحادى عشر للعلوم الطبية والخاص بشعبة البحوث الطبية بالمركز القومى للبحوث فى الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر الجارى، تحت شعار "البحوث الطبية بين النظرية والتطبيق.. التحديات والابتكارات".

يشارك فى المؤتمر نخبة من الأساتذة والأطباء من مختلف الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية فى (جمهورية مصر العربية)، والدول الشقيقة منها الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، ليبيا، المغرب، والعراق، على مدار ثلاثة أيام بواقع مائة وعشرون بحثا للجلسات الشفهية وستة وأربعين بحثا للملصقات العلمية، وذلك فى مختلف المجالات الطبية مثل بيولوجيا الأورام والعلاج الجينى والتغذية وصحة الأم والأمراض الجلدية والتناسلية ومرض السكر وطب الأعشاب والمناعة والسموم وأمراض التطور العصبى والعدوى والعلاج بالليزر والوراثة الجزيئية.

المؤتمر يعقد بحضور الدكتور أشرف شعلان القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث، والدكتورة عزة عبد الشهيد رئيس شعبة البحوث الطبية ورئيس المؤتمر، ومقررا المؤتمر الدكتور زكريا الخياط، والدكتور أسامة عزمى، وسكرتير عام المؤتمر الدكتورة هناء حمدى.