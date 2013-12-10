غالبية القراء يؤيدون إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية

قام "اليوم السابع" باستطلاع آراء قرائه حول إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية فى سؤال بعنوان: هل تؤيد إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية؟ وجاءت النتيجة كالتالى: 53.51% من القراء أجابوا بـ"نعم" فى حين أجاب 39% منهم بـ"لا"، بينما لم يهتم 7.49% من المشاركين.

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