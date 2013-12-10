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غالبية القراء يؤيدون إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية

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غالبية القراء يؤيدون إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية غالبية القراء يؤيدون إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية

قام "اليوم السابع" باستطلاع آراء قرائه حول إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية فى سؤال بعنوان: هل تؤيد إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية؟ وجاءت النتيجة كالتالى: 53.51% من القراء أجابوا بـ"نعم" فى حين أجاب 39% منهم بـ"لا"، بينما لم يهتم 7.49% من المشاركين.
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