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رئيس وحدة الكبد بالمنصورة يطالب بتحركات فورية لتوفير سوفوسبوفير

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رئيس وحدة الكبد بالمنصورة يطالب بتحركات فورية لتوفير سوفوسبوفير رئيس وحدة الكبد بالمنصورة يطالب بتحركات فورية لتوفير سوفوسبوفير

ردود فعل كبيرة حدثت لدى أطباء الكبد بعد موافقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية على دواء سوفوسبوفير.

يقول الدكتور جمال شيحة أستاذ ورئيس وحدة الكبد والجهاز الهضمى بطب المنصورة، يمثل 7 ديسمبر نقطة تحول كبرى للقضاء على فيروس سى لأنه تم اعتماد أول دواء يعطى بالفم وبدون حقن وفعال وآمن يقضى على فيروس سى بنسبة عالية للغاية تتجاوز الـ90% فى الحالات غير المصابة بالتليف وأكثر من 75% نسبة نجاحه فى المرضى الذين يعانون من حالات التليف الكبدى المتكافئ وأن يكون التليف فى بدايته.

وأكد أن هذا الدواء يعالج جميع أنواع فيروس سى ومنها النوع الجينى الرابع الموجود فى وقد تم بالفعل إجراء تجارب إكلينيكية على هذا الدواء خلال العام الحالى فى مصر فى 3 مراكز بحثية وهى مستشفى ومعهد بحوث الكبد بشربين ومعهد الكبد القومى بالقاهرة وطب قصر العينى وكانت مبشرة للغاية وستكون النتائج النهائية حلال أشهر قليلة وهذا يفتح باب الأمل لمرضى فيروس سى فى مصر والعالم.

أما بخصوص توفيره لمرضى فيروس سى فى مصر فإن ارتفاع سعره فى الخارج بدرجة عالية جدا يستلزم تحرك على مستوى الدولة بكل قياداتها وليس فقط وزارة الصحة.

ويدعو رئيس الدولة ورئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء بما فيهم وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى أن يتولوا مفاوضات مع الشركة للحصول على الدواء كما فعل الزعيم نيلسون مانديلا الذى تفاوض بنفسه مع نفس هذه الشركة المنتجة لأدوية الايدز واستطاع أن يحصل منهم على أغلى الأدوية لعلاج الايدز بسعر رمزى للغاية وذلك منذ أكثر من عشر سنوات.

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مصر 365

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