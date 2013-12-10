نصائح هامة لمرضى النقرس فى الشتاء

يعرق النقرس بأنه مرض الملوك، وكان يعلل قديما هذا المسمى بأنه بسبب كثرة تناول اللحوم سواء البيضاء أو الحمراء، وعلى الرغم من أن ذلك الوصف صحيح نسبيا إلا أن لا يعتبر السبب الرئيسى فى حدوث هذا المرض.

حيث يقول الدكتور أحمد الجويلى صيدلى، ومنسق حملة أنا صيدلى أنا فاهم شغلى، إن مريض النقرس عليه اتباع عدد من النصائح وعلى رأسها الحفاظ على النظام الغذائى، مضيفا أن الأطعمة تنقسم إلى 3 أنواع حسب ما تحتويه من مركبات البيورين وهو المصدر الرئيسى لحمض اليوريك الذى يسبب الإصابة بالنقرس

وأضاف الجويلى أن النوع الأول من الأغذية وهى التى تحتوى على نسب مرتفعة من البيورين وتتواجد فى الأطعمة الحيوانية، مثل الكبدة والمخ، واللحوم، بالإضافة إلى بعض أنواع الأسماك مثل السردين والأنشوجة، وهناك بعض الأطعمة مثل عيش الغراب، وهذه النوعية من الطعام ضارة جدا للشخص المصاب بالنقرس، لذلك ينصح مريض النقرس إلى ضرورة التقليل من هذا النوع إلى أقل درجة ممكنة.

وأشار الجويلى إلى أن النوع الثانى من التغذية ويشمل الأطعمة التى تحتوى على البيورين ولكن بنسب أقل، وتتواجد تلك الأطعمة فى اللحوم الحمراء والدواجن، والأطعمة البحرية مثل الكابوريا والجمبرى، وهناك أطعمة من البقوليات مثل العدس والبسلة، وهناك بعض أنواع الخضروات من السبانخ، وينصح لمريض النقرس بضرورة الاعتدال فى تناول تلك الأطعمة.

وأوضح الجويلى أن النوع الثالث من الأطعمة وهى التى تحتوى على بيورين أقل، ولا يمثل ذلك النوع من الأطعمة أى خطر على مريض النقرس، مثل الخبز والزيوت والبيض واللبن والمكسرات، الفواكه والخضراوات.

وقال الجويلى إن شرب المياه من النصائح العامة لمرضى النقرس، مؤكدا على أن زيادة المياه بالجسم تعنى أن يكون حمض اليوريك بالجسم مخفف، مضيفا أن حمض اليوريك كلما زاد بالجسم ازداد احتمال إصابة الجسم بالحصوات والعدوى، مشيرا إلى ضرورة تناول الفواكه والخضراوات الطازجة، مع تجنب الأطعمة المقلية.