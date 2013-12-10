نائب رئيس الشورى يستقبل وفد عمد المدن الأميركية

استقبل نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري في مكتبه بمقر المجلس في الرياض بعد ظهر أمس، وفداً أميركياً يمثل عددا من عمد المدن في إطار زيارتهم حالياً إلى المملكة.

ورحب نائب ئيس المجلس في مستهل الاستقبال بالوفد، مؤكداً عمق العلاقات التي تجمع المملكة والولايات المتحدة الأميركية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية لاسيما على الصعيد البرلماني. وقدم نبذة عن مجلس الشورى ومهماته واختصاصاته وآلية عمله، إضافة إلى عمل لجانه المتخصصة وعضويته في الاتحادات الدولية والقارية والدور الذي يضطلع به في مناقشة القضايا التي تهم الوطن والمواطن.

وأعربت رئيس الوفد الأميركي لوري موسيلي عمدة مدينة ميرامار بولاية فلوريدا، عن سعادتها وأعضاء الوفد بزيارة المملكة وزيارة مجلس الشورى، منوهة إلى العلاقات المتينة التي تربط المملكة بالولايات المتحدة.

من جهة ثانية، عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأميركية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس عضو لجنة الصداقة الدكتور خالد العقيل صباح أمس، اجتماعاً بمقر المجلس في الرياض مع وفد عمداء المدن الأميركية الزائر.

وبحث الاجتماع سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع المملكة والولايات المتحدة، لاسيما العلاقات البرلمانية، ودار حوار بين الجانبين حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك التي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.