«بلدي جدة» ينظم ورشة عمل «الإنارة».. ويشيد بمشروع الطاقة الشمسية

نظم المجلس البلدي بجدة ورشة عمل عن مستوى وخدمات الإنارة في المحافظة، بحضور رئيس المجلس الدكتور عبدالملك الجنيدي وعضو المجلس البلدي الدكتور منصور ناظر، ومشاركة مدير مراكز الأحياء المهندس حسن الزهراني ونخبة من المواطنين والمواطنات وعدد من المسؤولين عن إدارة الإنارة في امانة جدة وإدارة خدمات العملاء. وقدمت إدارة الإنارة عرضاً مرئياً عن مراحل العمل وآلية التنفيذ والإشراف على أعمدة الإنارة الموجودة في أحياء وشوارع المدينة، وكيفية استقبال الشكاوى من المواطنين حول الإنارة وسط الأحياء وسرعة معالجتها، سواء عن طريق رقم 940 أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال الجديدة عبر شبكة الإنترنت. وأكد الدكتور الجنيدي أن بلدي جدة سينظم الفترة المقبلة ورش عمل مختلفة بمشاركة المسؤولين والمواطنين حتى ينعكس ذلك على تطور العمل ويلمس ويتعرف جميع شرائح المجتمع عن آلية العمل وطرق علاج الإشكالات ان وجدت. وقال: "ورشة عمل الإنارة تعتبر واحدة من اهم الورش التي ينظمها المجلس، والجميل أنها شهدت تفاعلا جيدا من المواطنين والمواطنات الذين نتمنى وجودهم بأعداد أكبر في الورش التي سيتم الاعلان عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصحف لاحقاً، إلى جانب تفعيل دور المواطن في الابلاغ عن أي خلل والتواصل مع البلديات والشركات المنفذة للخدمة لإصلاح عطل الإنارة، وبدوره المجلس البلدي يسعى جاهداً لتبني مبادرات تنموية قادرة على تلبية حاجات سكان عروس البحر الأحمر، بهدف تحقيق الاستدامة على هذه المدينة الجميلة".

وتابع رئيس البلدي: "سعدنا الفترة الماضية بإعلان امانة جدة إطلاق مشروع تجريبي جديد لإنارة الشوارع بالطاقة الشمسية في شوارع معدودة كمرحلة تجريبية، على أن يتم توسعة رقعة هذه الخدمة الجديدة خلال الفترة المقبلة، وهي فكرة تطويرية صديقة للبيئة نتمنى أن تنجح وتشكل مفهوما جديدا للإنارة، وبدورنا في بلدي جدة نتمنى النجاح لهذه الفكرة، وسيتم رفع التوصيات الخاصة بورشة عمل الإنارة إلى الأمانة حتى تستفيد من المقترحات والأفكار الجديدة المقدمة خلال الورشة من المواطنين والمواطنات".