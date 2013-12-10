سلطان بن سلمان يفتتح فعاليات الحرفيين بالمدينة المنورة

المدينة المنورة - سالم الأحمدي، خالد الزايدي، تصوير - فايز المطيري

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس التنمية السياحية في المنطقة، فعاليات الحرفيين، في مجمع العالية التجاري، والتي يتم تنظيمها ضمن فعاليات ملتقى التراث العمراني الوطني الثالث بالمدينة المنورة، والذي يعقد خلال الفترة من 5 إلى 9 صفر 1435ه، الموافق 8 إلى 12 ديسمبر 2013م.

ويشارك في الفعاليات الحرفية بمجمع العالية التجاري (20) حرفياً من مناطق المملكة المختلفة، منهم (5) بنائين من منطقة الرياض مختصين بالنمط النجدي للتراث العمراني، قاموا باستعراض حرفة النقش على الأبواب، وتجهيز الحجر والنحت عليه، و(10) بنائين من منطقتي الباحة ونجران مختصين بالنمط الجنوبي للتراث العمراني، فيما عرض حرفيو الباحة حرف النجارة وصناعة الأبواب وحرفة القط، واستعرض حرفيو منطقة نجران النجارة وصناعة الأبواب، والنقش على الجدران.

وتميزت العروض التراثية لجميع الحرفيين بغلبة الطابع المحلي واتباع أنماط بناء التراث العمراني بالمواد المحلية، واستخدام الطرز المعمارية والزخرفية التراثية التي تعبر عن هوية العمارة السعودية وأصالتها.

وقال المشرف العام على البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية بالهيئة العامة للسياحة والآثار الدكتور على العنبر، إن مشاركة برنامج تنمية الحرف والصناعات اليدوية في فعاليات ملتقى التراث العمراني تنبع من كون هذا القطاع جزءا أصيلا من المكون التراثي والثقافي للمملكة العربية السعودية والذي تسعى الهيئة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى تعزيزه وإبرازه، كونه أحد مكونات البعد الحضاري للمملكة.

وأضاف أن ملتقى التراث العمراني يشكل نافذة واطلالة قوية على تراثنا بمكوناته المختلفة، حيث تشترك فيه جميع القطاعات والجهات ذات العلاقة بالموروث الحضاري بمفهومه العام المادي والمعنوي، من تراث عمراني وحرف وصناعات يدوية وأدب وشعر، وفلكلور شعبي، لافتاً إلى أن مشاركة البرنامج في فعاليات ملتقى التراث لم تقتصر على برامج مجمع العالية بل هناك فعاليات حرفية تقام في حديقة الملك فهد يشارك فيها أيضاً (20) حرفياً يمارسون الحرفة أمام أعين الزوار بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى فعالية الحرف والصناعات اليدوية ل(20) حرفياً بمتحف المدينة المنورة.

يذكر أن فعاليات الحرف اليدوية، ولوّن مع التراث تعقد يومياً من الرابعة عصراًَ وحتى العاشرة مساء، وتستمر طوال أيام انعقاد ملتقى التراث العمراني الوطني الثالث في المدينة المنورة.