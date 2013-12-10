اليوم.. اتحاد طلاب الأزهر يعلن خطوات “التصعيد” ضد الجامعة

يعقد اتحاد طلاب جامعة الأزهرمؤتمراً صحفياً بالحرم الجامعي ، اليوم الثلاثاء، للإعلان عن مبادرة تنسيقية بين جميع الحركات الطلابية؛ لبحث سبل التصعيد ضد إدارة الجامعة.

> وأكد الإتحاد في بيان له أمس الإثنين، أنه سيتم الإعلان عن خطوات تصعيدية ضد إدارة الجامعة من خلال المؤتمر، وأشار البيان إلى أن الطلاب مستمرون في احتجاجاتهم.

> جدير بالذكر، أن اشتباكات، وقعت أمس الإثنين، بين طلاب من أنصار الإخوان المسلمين وقوات الأمن في جامعة الأزهر، وقام الطلاب بإشعال النيران في سيارتين للشرطة وعدد آخر من سيارات المواطنين، وفقاً لبيان وزارة الداخلية فى هذا الشأن.