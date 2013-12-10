اليوم..أولى جلسات محاكمة مهدي عاكف لإهانته القضاء

تبدأ محكمة جنايات القاهرة والتي ستعقد جلستها في مقر معهد أمناء الشرطة بطرة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار مصطفى سلامة، محاكمة محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، في قضية اتهامه بإهانة السلطة القضائية.

وتعد تلك المرة الأولى التي سيظهر فيها عاكف فى قفص الاتهام منذ القبض عليه.

يذكرأن المستشار ثروت حماد رئيس هيئة التحقيق المنتدبة من وزير العدل، قرر في وقت سابق إحالة محمد مهدي عاكف المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمته في اتهامه بـإهانة القضاء.

وواجه المستشار حماد خلال التحقيقات، مهدي عاكف بالبلاغ المقدم ضده من عدد كبير من رجال القضاء والمستشارين بشأن قيامه بإهانة السلطة القضائية ورجالها في حوار صحفي أجراه مع صحيفة “الجريدة” الكويتية.

ونفى عاكف في بداية التحقيق أن يكون أدلى بالحديث من الأساس، ثم عاد وقرر أنه أدلى به لمجموعة من الشباب الحاصلين على بكالوريوس من كلية الإعلام، وفوجئ بنشره في “الجريدة” الكويتية، مشيراً إلى أن الجريدة لم تحصل على إذن منه قبل نشر هذا الحديث، مؤكداً احترامه القضاء والسلطة القضائية.